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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف الطبى على 1154 مواطنًا بالمجان فى غرب سهيل بأسوان (صور)

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 08:52 م
الكشف الطبى بالمجان
الكشف الطبى بالمجان
أسوان_إسراء توفيق
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نظمت الإدارة العامة للقوافل العلاجية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية بقرية غرب سهيل بمدينة أسوان، استمرت لمدة يومين، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وصرف الأدوية والعلاج المناسب لهم، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية للاهتمام بصحة المرأة والمواطن المصرى.

وأوضح وليد رضاوي، منسق القافلة، بأن القافلة استطعت توقيع الكشف الطبى على 1154 مواطنًا فى التخصصات الطبية المختلفة منها: "الأمراض الباطنية وطب الأطفال وطب وجراحة الفم والأسنان وجراحة العظام وأمراض النساء والتوليد والجراحة العامة والجلدية والمسالك"، وغيرها من التخصصات.

وتابع منسق القافلة، أن جاءت أعمال القافلة الطبية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور طارق أحمد حسن، منسق القوافل الطبية بأسوان.

واستكمل، أن القافلة ضمت 12 عيادة متنقلة وكوادر بشرية من أطباء وتمريض وفنيى معامل وصيادلة وغيرهم، موضحًا بأنه تم توفير الخدمة الطبية المطلوبة وأيضًا صرف العلاج بالمجان.

ووجه الشكر لجهود وزارة الصحة متمثلة فى مديرية الشئون الصحية بأسوان، للاهتمام بصحة المواطنين فى شتى قرى ونجوع الجمهورية، موجهًا الشكر أيضًا لرئيس جمعية تنمية المجتمع المحلى غرب سهيل بحرى أحمد محمد مغربى، ورئيس جمعية تنمية المجتمع المحلى بغرب سهيل قبلى أسفهان شلبى مركب، والنور بوده جمعة، على تعاونهم والتنسيق لعمل القافلة داخل القرية.

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