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الثقافة

«انتصار للشعر».. ردود أفعال المثقفين حول فوز عماد أبوصالح بجائزة سركون بولص

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 08:48 م
عماد أبو صالح
عماد أبو صالح
خالد حماد
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فاز الشاعر عماد أبوصالح بجائزة سركون بولص للشعر، وأحدث الأمر حالة فرح داخل الأوساط الثقافية، نظرًا لأن عماد أبوصالح هو واحد من الذين حملوا على عاتقهم التجديد في قصيدة النثر المصرية وله باع كبير في هذا الأمر، الدستور استطلعت ردود أفعال المثقفين حول فوز أبوصالح، والذي وصفه الأدباء بأنه انتصار للشعر.

• عبدالرحيم طايع: عماد أبوصالح ليس ابن أحد من الكبار
وقال الشاعر عبدالرحيم طايع ليس "عماد أبو صالح" بابن أحد من الشعراء الكبار ولا كيان ثقافي ما؛ فمن أبرز ما يميزه، بالإضافة لخصائصه الفنية الفريدة طبعا، وتطوره الملحوظ ومغايرته الواضحة، أنه يحيا في عزلة اختيارية خاصة؛ فلا يجده الباحث عنه في أندية الأدب ولا منتديات الثقافة ولا الكافيهات والبارات والمقاهي بدائرة وسط البلد التي تجمع دراويش الإبداع الأدبي ومجاذيبه ولا برفقة شخص بعينه أو جماعة بذاتها ولا بجوار النقاد، ولا يجده حريصا على حضور مؤتمر أو نيل جائزة، ليس في ذلك كله عيب للأمانة ما دام بسيطا وشريفا، لكنه في عمله أو بيته أو السوبر ماركت أو المواصلات العامة؛ يتأمل الواقع المعاش بصفاء تام، بلا تلوث ولا تشويش، ويكتب بروح قوية تماما.. عماد ابن هذه الروح القوية وحدها؛ لو أردنا حسابه على قيمة ما أو شيء ما!.

• سمير درويش: فوز عماد أبوصالح انتصار للشعر
فى نفس السياق كتب الشاعر سمير درويش حصول عماد أبوصالح على جائزة سركون بولص انتصار للشعر الجميل، ولقيمة الاختلاف ورهافة الغوص في الذات، وأن يكون الشاعر نفسه وصوته وظروفه، فوزه يزيد قيمة الجائزة ولجنتها ورعاتها، لأنهم يتجهون حيث يوجد الشعر الجميل، وإلى حيث الشعراء المختلفين.

وأشار درويش ألى أن عماد أبوصالح حالة شعرية فريدة ومتفردة في مشهد الشعر العربي، خافت ومبتعد ونافذ وقاطع وحاضر، يقول كل شيء دون أن يدَّعي شيئًا، يأخذ كل ما يريد دون أن يطلب شيئًا سوى أن يكتب ذاته بعفوية ورعونة وجمال.

• فاطمة المعدول: عماد أبوصالح ابن مخلص لفضيلة الاستغناء
وقالت الكاتبة فاطمة المعدول سأظل فخوره اني طبعت كتاب لعماد في المركز القومي للأطفال شعره ورسومه فهو يرفض أي مؤسسة حكومية، عماد ابن مخلص لفضيلة الاستغناء التي نسيها المصريون للأسف.

يذكر أن عماد أبوصالح ولد فى إحدى قرى المنصورة، فى 18 ديسمبر 1967، ويعيش فى القاهرة ويعمل فى صحيفة الوفد منذ سبتمبر 1991، وصدر له فى طبعات خاصة ومحدودة المجموعات الشعرية: "أمور منتهية أصلًا، 1995؛ كلب ينبح ليقتل الوقت، 1996، عجوز تؤلمه الضحكات، 1997؛ أنا خائف، 1998؛ قبور واسعة، 1999؛ مهندس العالم، 2002؛ كان نائمًا حين قامت الثورة، 2015".

كما ترجمت بعض أعماله إلى العديد من اللغات مثل الإسبانية، الإنجليزية، الألمانية، الفارسية، الكردية؛ وغيرها من اللغات.

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