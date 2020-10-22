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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مدينة بلطيم: رفع درجة الاستعداد لشفط مياه الأمطار من الشوارع

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 08:47 م
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
عمرو الشامي
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قال اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ، إن المدينة شهدت اليوم الخميس سقوط أمطار غزيرة ورعدية على كافة الأنحاء، فى حين خلت الشوارع من المارة باستثناء القليل، وتتوقع هيئة الأرصاد زيادة حدة الأمطار خلال الساعات المقبلة نتيجة تجمع سحب ركامية.

وأكد السنوسي، أنه قد تم رفع درجة الاستعداد القصوى لشفط ورفع مياه الأمطار من كافة الشوارع بالمدينة والقرى، ووضع خطة استباقية لمواجهة السيول والأمطار طبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث وإعداد ومراجعة خطط الطوارئ والتنسيق مع كل الجهات المعنية، وتطهير بالوعات الصرف الصحى وشنايش الأمطار وخطط انتشار المعدات.

وشهدت مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، غرق الشوارع بمياه الأمطار، وذلك بعد ما يقرب من ساعتين من هطول الأمطار بشكل متواصل، ما أثار غضب المواطنين لعدم سرعة تصريف المياه حسبما وعد مجلس المدينة أثناء إجراء الاستعدادات لمواجهة فصل الشتاء.

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