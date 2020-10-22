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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مديرة التأمين الصحي بالفيوم تحيل موظفًا اعتدى على عاملة للتحقيق

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:45 م
التأمين الصحي بالفيوم
التأمين الصحي بالفيوم
الفيوم - زينب علاء
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أحالت الدكتورة هبة عاطف، مدير عام التأمين الصحي بمحافظة الفيوم، الموظف المعتدي على عاملة بالمستشفى للتحقيق.

وقالت مدير عام التأمين، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنها قامت بتحويل الموظف للشئون القانونية للتحقيق معه في الواقعة، وإن العاملة هي تابعة لشركة نظافة تعمل بالمستشفى، ولن تتهاون في حقها، وأنها قامت بزيارتها بالمستشفى العام منذ قليل، للاطمئنان عليها.

وكان "الدستور" قد نشر واقعة تعدي موظف على عاملة بالتأمين الصحي بالضرب المبرح وأحدث لها نزيفا لرفضها تحرشه بها.

شهد مستشفى التأمين الصحي بمحافظة الفيوم اعتداء موظف على عاملة داخل المستشفى، لرفضها محاولة التحرش بها، وانهال عليها بالضرب، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 12589 جنح قسم أول الفيوم لسنة 2020، وتباشر الأجهزة الأمنية التحقيقات.

وقالت زينب مصطفى مغربي محمد، تبلغ من العمر ٢٦ عامًا، من قرية بني صالح، ولديها ٣ بنات وولد، والمعتدى عليها من قبل الموظف، إنها كانت تقوم بواجبها في المستشفى كعاملة نظافة، وفوجئت بالموظف يقوم بتصرفات غريبة ومحاولة زج أحد الأفراد عليها، وحاولت الدفاع عن نفسها، وإيقافه عن تلك التصرفات، ولكنه انهال عليها بالضرب المبرح.

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