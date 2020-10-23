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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

كيف تفاعل المواطنون مع هاشتاج «ادعم إذاعة القرآن الكريم»؟

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:40 ص
ادعم إذاعة القرآن
ادعم إذاعة القرآن الكريم
ميرفت فهمي
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موجة غضب اندلعت نتيجة فيديو الشاب محمد أشرف الذي ظهر وهو يسخر من إذاعة القرآن الكريم وطريقة مذيعيها، وأطلق ناشطون هاشتاج #ادعم_إذاعة_القرءان_الكريم لدعم الإذاعة ومقدميها والمطالبة بتوقيع العقوبة على الشاب الساخر.
كيف تفاعل المواطنون
وخلال السطور التالية قمنا بتحليل التفاعل على الهاشتاج #ادعم_إذاعة_القرءان_الكريم باستخدام عدد من أدوات تحليل البيانات.
كيف تفاعل المواطنون
وباستخدام أداة Socialsearcher، احتل موقع "تويتر" المرتبة الأولى في التفاعل، حيث كان عدد المنشورات الخاصة بالهاشتاج 85، ثم جاء موقع التواصل الاجتماعي الروسي "فوكنتاتي" في المرتبة الثانية بـ52 منشورا، ثم "فيسبوك" بـ10 منشورات فقط.
كيف تفاعل المواطنون

أما باستخدام أداة tweetbinder كان إجمالي عدد التغريدات 500 تغريدة منهم 77 تغريدة نصية و374 تويتة إعادة تغريدة.
كيف تفاعل المواطنون
وكشفت أداة التفاعل Trachmyhashtag أن ذروة التفاعل كانت في الساعة 12 ظهرًا، لكنها لم تكن بالأعداد الكبيرة، فأقصى عدد خلال اليوم وصل إلى 22 تغريدة، أما عن عدد إعادة التغريد– بحسب الأداة ذاتها- وصل نسبته إلى 77.83%.
كيف تفاعل المواطنون مع هاشتاج «ادعم إذاعة القرآن الكريم»؟
كيف تفاعل المواطنون مع هاشتاج «ادعم إذاعة القرآن الكريم»؟
كيف تفاعل المواطنون مع هاشتاج «ادعم إذاعة القرآن الكريم»؟
كيف تفاعل المواطنون مع هاشتاج «ادعم إذاعة القرآن الكريم»؟
كيف تفاعل المواطنون مع هاشتاج «ادعم إذاعة القرآن الكريم»؟
كيف تفاعل المواطنون مع هاشتاج «ادعم إذاعة القرآن الكريم»؟

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