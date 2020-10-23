كيف تفاعل المواطنون مع هاشتاج «ادعم إذاعة القرآن الكريم»؟

موجة غضب اندلعت نتيجة فيديو الشاب محمد أشرف الذي ظهر وهو يسخر من إذاعة القرآن الكريم وطريقة مذيعيها، وأطلق ناشطون هاشتاج #ادعم_إذاعة_القرءان_الكريم لدعم الإذاعة ومقدميها والمطالبة بتوقيع العقوبة على الشاب الساخر.

وخلال السطور التالية قمنا بتحليل التفاعل على الهاشتاج #ادعم_إذاعة_القرءان_الكريم باستخدام عدد من أدوات تحليل البيانات.

وباستخدام أداة Socialsearcher، احتل موقع "تويتر" المرتبة الأولى في التفاعل، حيث كان عدد المنشورات الخاصة بالهاشتاج 85، ثم جاء موقع التواصل الاجتماعي الروسي "فوكنتاتي" في المرتبة الثانية بـ52 منشورا، ثم "فيسبوك" بـ10 منشورات فقط.



أما باستخدام أداة tweetbinder كان إجمالي عدد التغريدات 500 تغريدة منهم 77 تغريدة نصية و374 تويتة إعادة تغريدة.

وكشفت أداة التفاعل Trachmyhashtag أن ذروة التفاعل كانت في الساعة 12 ظهرًا، لكنها لم تكن بالأعداد الكبيرة، فأقصى عدد خلال اليوم وصل إلى 22 تغريدة، أما عن عدد إعادة التغريد– بحسب الأداة ذاتها- وصل نسبته إلى 77.83%.