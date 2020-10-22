الأردن يسجل 38 وفاة و2821 إصابة جديدة بكورونا

سجّل الأردن، الخميس، 38 وفاة و2821 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب وزارة الصحة.بهذه الحصيلة، ارتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 481، فيما وصل عدد الإصابات إلى 46441 حالة.وبلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 103، فيما وصل إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا إلى 1110 حالات، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.