محافظ أسيوط يترأس حملة لتعقيم وتطهير لجان الانتخابات (صور)

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، حملة مكبرة لتطهير وتعقيم بعض مقرات ولجان انتخابات مجلس النواب بحي شرق مدينة أسيوط استعدادًا للانتخابات التي تبدأ بعد غد السبت، وتستمر لمدة يومين، مشددًا على تجهيز كافة المقار واللجان بجميع التجهيزات وتوزيع صناديق التصويت بجميع اللجان وتجهيزها لاستقبال الناخبين مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.شارك في الحملة الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وأيمن محروس رئيس حي شرق، وفرق التطهير والتعقيم بالديوان العام.حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد بعض المقرات الانتخابية واللجان بمدرسة عصمت عفيفي الإعدادية بنات ومدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات وأسيوط الرسمية المتميزة للغات والفاروق الرسمية للغات بحي شرق، واطمأن على وصول صناديق الانتخاب وجميع الأدوات الخاصة بالانتخابات وتسليم اللجان لقوات الشرطة لتأمينها وتابع المحافظ أعمال التعقيم والتطهير للجان الفرعية بواسطة فرق التطهير والتعقيم التابعة للمحافظة، مشددًا على غلق جميع اللجان عقب تعقيمها تمهيدًا لاستقبال القضاة والمشرفين والناخبين بعد غد السبت وبدء عملية التصويت.وتفقد المحافظ اللجان الفرعية بالمقرات وتأكد من جاهزيتها وتوفر دورات المياه وعمل المظلات وبوابات التعقيم وتوفير الكراسي المتحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة أمام اللجان تسهيلًا على الناخبين، كما اطمأن على سلامة وسائل الإطفاء بجميع اللجان والتهوية الجيدة والإنارة وفرش وتجهيز كافة اللجان وأماكن انتظار المواطنين لمنع التزاحم على اللجان مشددًا على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد واستمرار أعمال التعقيم بصفة مستمرة والتشديد على ارتداء الكمامات داخل اللجان الانتخابية.وأعلن محافظ أسيوط انتهاء كافة التجهيزات لاستقبال الاستحقاق الديمقراطي لانتخابات مجلس النواب وجاهزية كافة المقار الانتخابية وتذليل كافة العقبات لضمان سير عملية الانتخابات وتسهيل عملية وصول الناخبين لمقرات الانتخاب، لافتًا إلى استعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء وانعقاد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة وتفعيل خطط الطوارئ لمديرية الصحة ووضع جميع المستشفيات في حالة الطوارئ خلال فترة انتخابات مجلس النواب وكذلك مرافق (الإسعاف وقطاع شبكات الكهرباء وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الغاز) فضلا عن استعدادات إدارات الحماية المدنية والمرور وشرطة النجدة.وأوضح أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 4 لجان عامة و15 مركز شرطة وقسم متمثلة في 497 مقرا انتخابيا يضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة، مؤكدًا على الانتهاء من تجهيز مقر اللجنة العامة للانتخابات بمدينة أسيوط.