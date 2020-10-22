ردا على «الدستور».. «تعليم القليوبية» تحقق في أزمة «الحذاء الأسود» والمدرسة تعلق

ردت إدارة مدرسة طيبة الدولية للغات، متمثلة في سناء أمين مديرة العلاقات العامة بالمدرسة، على ماتم نشره بموقع «الدستور»، تحت عنوان («الحذاء مش أسود».. مديرة مدرسة دولية تحرج الطلاب وتهددهم بالفصل).وأوضحت، أن مدرسة طيبة المتكاملة الدولية أوضحت أن الزى المدرسى وخصوصًا الحذاء تم الاتفاق عليه مع مجلس الآباء، وتم تنفيذ الإجراءات طبقًا للائحة التي أقرتها الوزارة.وأكدت أنه لم يتم تحديد نوع أو علامة تجارية أو محل محدد، ولكن تم تحديد اللون فقط والمسموح به هو الأسود وإذا وجد به علامة تكون بيضاء فقط.وشددت على أنه تم التذكرة بالقواعد المتبعة مثل كل عام من خلال موقع المدرسة قبل بدء العام الدراسي الحالي 2020م-2021م ويوم Open day، وتابعت: «يتم توجيه الطلبة المخالفين وإرسال رسالة لولي الأمر بالعلم».وأضافت، أنه مع ذلك يُمهل أولياء الأمور فرصة لإحضار حذاء أسود من أي علامة تجارية متوفرة، ويوجد إمكانية استبدال الحذاء في المحلات لمدة معينة، حرصًا منا على تعليم الطلبة الالتزام والقواعد المعلن عنها والتي أقرتها الوزارة.من جانبه أوضح طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم إرسال لجنة للتحقيق في واقعة «الجزمة السودة»، بمدرسة طيبة الدولية للغات، وتبين أن المدرسة مشترطة ذلك اللون ضمن الزي المدرسي المحدد من قبل إدارة المدرسة.وأكد عجلان في تصريحات لـ«الدستور»، أنه تم التشديد على إدارة المدرسة بأن اللون الأسود في حذاء الطلاب يعتبر التزاما بالزي المدرسي ولا ضرر من وجود إشارة بيضاء بالحذاء، تيسيرا على الطلاب وأولياء أمورهم.