بدء اللقاء العام لأسقف أبوقرقاص بكنيسة الأنبا أنطونيوس

ترأس الأنبا مكاريوس الأسقف العام الإيبارشية المنيا وأبوقرقاص، منذ قليل، اللقاء الروحي لشعب إيبارشية أبوقرقاص، بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمنيا.بدأ اللقاء الذي يرأسه الأنبا مكاريوس بطقس صلاة العشية التي تتضمن عدة صلوات وألحان كنسية.وشارك بحضور اللقاء مجمع كهنة إيبارشية المنيا للأقباط الأرثوذكس، بالإضافة لحضور عدد من شعب المنطقة.ومن المقرر أن يلقي الأنبا مكاريوس عقب طقس صلاة العشية كلمة روحية على الشعب الحضور.