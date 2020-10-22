الكويت تقدم 5 ملايين دولار لدعم لاجئي الروهينغا

أعلن الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير خارجیة الكويت، عن تقديم مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي لدعم لاجئي الروهينغا، وذلك خلال مشاركته في أعمال مؤتمر المانحین بشأن الدعم والاستجابة للاجئي الروھینغا الذي عقد عبر تقنیة الاتصال المرئي والمسموع، الیوم الخمیس.وشدد وزير الخارجية الكويتي، خلال كلمته اليوم، على ضرورة الإنھاء الفوري للعنف وأساليب التھدید والتخویف مع الأقلیة المستضعفة في ولایة راكین.وأكد " الصباح" ضرورة الدفع نحو ضمان إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة والعمل على العودة الطوعیة للاجئین عبر الطرق السلمیة والآمنة، ومعالجة الأسباب الجذریة التي أدت إلى نزوحھم بما في ذلك ضمان حقوقھم اتساقًا مع التوصیات الأممیة واللجنة الاستشارية لولایة راكین.وأضاف أن دولة الكویت كانت ولا زالت داعمة للمساعي والجھود الدولیة الرامیة لرفع معاناة ھذه الفئة المنكوبة، حيث بادرت بعقد مؤتمر للمانحین لصالح لاجئي الروھینجا في شھر یولیو 2017 برئاسة مشتركة مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.وتابع: "أمام المجتمع الدولي تحد كبیر لمواجھة ھذه المأساة الإنسانية القاسية، الأمر الذي یتطلب وقفة جادة وفوریة للحد من الانتھاكات المستمرة والعمل على حل جذور ھذه الأزمة المتنامیة"، مضيفا "وإذ نشید بما یبذله الأخوة في جمھوریة بنغلادیش الشعبیة من جھود ومساعي عبر استضافتھم لھؤلاء اللاجئین، وما یترتب على ھذه الجھود من تبعات مالیة وسیاسیة واجتماعیة، فإننا نعلن عن استكمالنا لإلتزاماتنا المالیة تجاه ھذه القضیة بتقدیم مبلغ 5 ملایین دولار أمریكي وذلك من الموارد المتاحة من الصندوق الكویتي للتنمیة الاقتصادیة العربیة".