نائب بـ«الشيوخ»: الحكومة أنصفت المعلمين بحزمة الحوافز

أشاد محمد توفيق الجمل عضو مجلس الشيوخ، بقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بالقرارات التنفيذية للرئيس السيسي، لتحسين أوضاع المعلمين.أكد الجمل، أن قرار الحكومة أنصف المعلمين بحزمة الحوافز، وذلك تحفيزًا لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية، مؤكدًا أننا نفتخر بالعلم ونقدّر العلماء، لأنهم يؤدون رسالة سامية.وقال الجمل إن الحكومة حاولت جاهدة استعادة العصر الذهبي للعلم والمعرفة، لافتًا إلى أننا سنحاول تقدير المعلمين واستعادة هيبة التعليم المصري.أشار عضو الشيوخ إلى أننا سنعمل معًا لأن مصر تستحق، ولأن أبناء مصر يستحقون وكانت من ضمن أولوياتنا دعم المعلمين وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية.