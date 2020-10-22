الأنبا باخوم يجتمع بوفد مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

اجتمع الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صباح اليوم الخميس، بالدكتورة هبة السويدي، مؤسِّسة مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، والوفد المرافق لها بالمقر الإيبارشي.وشارك في الاجتماع الأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب دياكونيا للتنمية، ويأتي ذلك في إطار بحث سبل التعاون بين الإيبارشية البطريركية ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، وتضمن اللقاء شرح آليات العمل داخل المستشفى، والتحديات والصعوبات التي تواجه الفريق، والحالات التي يستقبلها المستشفى.و ألقى الأنبا باخوم، كلمة عبر فيها عن مدى إعجابه الشديد برسالة المستشفى، وجهوده من أجل خدمة المواطن المصري، كما وعد بزيارة المستشفى في أقرب وقت، كما تطرق الحديث أيضًا إلى المجهودات والخدمات التي ستقدمها الإيبارشية البطريركية بطريقة عملية من أجل خدمة المستشفى.