العراق يعلن إعادة تشغيل الخط الجوي مع أوروبا

أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الخميس، إعادة تشغيل الخط الجوي بين العراق وأوروبا.وقالت بلسم السامر، وكيل شركة الخطوط الجوية العراقية في مدينة فرانكفورت الألمانية، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية، "إنه جرت إعادة العمل بالخط الجوي الرابط بين كل من ألمانيا والدنمارك وبريطانيا مع العراق، عبر التوقيع بالأحرف الأولى على عقد تشغيلي مع شركة (إير إكسبلور)، والتي ستطلق اعتبارا من بداية شهر ديسمبر المقبل 4 رحلات من ألمانيا وواحدة من كوبنهاكن وأخرى من لندن".وأضافت أن التوقيع على العقد الجديد يأتي بعد زيارة وزير النقل العراقي الأخيرة، إلى برلين ضمن وفد رافق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.