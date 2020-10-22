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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: مصر شريك قوي استراتيجيًا واقتصاديًا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:50 م
وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
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وصف كيث كراك وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، مصر بأنها "الشريك القوي للولايات المتحدة"، وأكد أن القاهرة وواشنطن تتمتعان بعلاقات وثيقة اقتصاديًا واستراتيجيًا.

وقال المسئول الأمريكي- خلال لقاء عقده اليوم الخميس مع عدد محدود من الصحفيين على هامش زيارته الحالية إلى القاهرة التي تستمر حتى غد الجمعة- إنه جاء إلى مصر للتحدث إلى المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال حول أهمية تأمين الجيل الخامس (5G) وتقنيات المستقبل عبر (الشبكة النظيفة)، مضيفًا أن الدفاع عن السيادة الرقمية المصرية من الجهات الخبيثة يعد مسألة تتعلق بالأمن القومي.

وألقى المسئول الأمريكي الضوء على مبادرة (الشبكة النظيفة) كنهج شامل لحماية المعلومات الحساسة من التدخلات العدوانية من قبل الجهات الأجنبية الخبيثة، مشيرًا إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر.

وقال: "إننا نشجع مصر على الانضمام إلى أكثر من 40 دولة و50 شركة اتصالات في (الشبكة النظيفة) من خلال استبعاد البائعين بالغي الخطورة غير الموثوق بهم في الجيل القادم من البنية التحتية للاتصالات".

وتهدف زيارة المسئول الأمريكي لمصر إلى مناقشة أهمية ضمان أمن البنية التحتية للاتصالات مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسفير عمرو أبوالعيش مساعد وزير الخارحية للشئون الاقتصادية الدولية والإقليمية متعددة الأطراف.

وعقد وكيل الخارجية الأمريكية خلال زيارته الحالية اجتماعات مع ممثلي مجلس الإدارة ولجنة التحول الرقمي بالغرفة التجارية الأمريكية في مصر ما يعكس الدور الأساسي للقطاع الخاص في تأمين الجيل القادم من شبكات الاتصالات.

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