غرق شوارع بلطيم في كفرالشيخ بمياه الأمطار (صور)

شهدت مدينة بلطيم بمحافظة كفرالشيخ، غرق الشوارع بمياه الأمطار وذلك بعد ما يقرب من ساعتين من هطول الأمطار بشكل متواصل، ما أثار غضب المواطنين لعدم سرعة تصريف المياه حسبما وعد مجلس المدينة أثناء إجراء الاستعدادات لمواجهة فصل الشتاء.وناشد اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، جميع سائقي المركبات على الطريق الدولى الساحلى والطرق السريعة والزراعية بتوخى الحذر الشديد وتقليل السرعة، وتشغيل مساحات الزجاج الأمامى والخلفي، وتشغيل الأضواء الخفيفة عند هطول الأمطار، وذلك حرصا على سلامتهم وسلامة الجميع.وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، عن تشكيل وتفعيل غرفة العمليات المركزية لمواجهة أخطار موجة الطقس السيئ، بناء على توجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تحسبا للتقلبات الجوية، واحتمال سقوط الأمطار الغزيرة, حسب تقرير هيئة الأرصاد الجوية، وأي ظروف أو مخاطر متوقعة.