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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بقفزة قياسية جديدة.. إصابات كورونا في إيطاليا تتجاوز الـ16 ألفا لأول مرة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:26 م
إصابة جديدة بفيروس
إصابة جديدة بفيروس كورونا
هبه محمد
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في قفزة قياسية غير مسبوقة جديدة، سجّلت السلطات الصحية الإيطالية خلال الساعات الـ24 الماضية 16079 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية، أمس الأربعاء، عن تسجيلها 15199 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع قياسي لمؤشر الحالات اليومية، مع رصد قفزة حادة للوفيات بـ127 حالة.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID- 19" في إيطاليا خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 15199، ليصل إلى مستوى 449648 حالة.

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعًا قياسيًا جديدًا للإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد، وتأتي بعد أن بلغ هذا العدد يوم 19 أكتوبر 9338 حالة، وفي 20 أكتوبر 10874، كما تم تسجيل 127 وفاة، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 36832 حالة.

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