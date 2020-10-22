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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «صحة بنى سويف» يناشد المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:20 م
الدكتور محمد يوسف
الدكتور محمد يوسف عبد الخالق
بنى سويف - محمد حفيظ
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عقد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة صحة بني سويف، اليوم الخميس، اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية التى تضم العلاجى والمستشفيات والوقائي والرعاية الأساسية والصيدلة والتمريض وتنظيم الأسرة ومكافحة العدوى والمعامل والمتوطنة، والإعلام والعلاقات العامة ومركز المعلومات والسيارات والتموين الطبى.

وشدد يوسف خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد خاصة مع بداية الموجة الثانية للفيروس في العديد من دول العالم. وانخفاض درجة حرارة الجو.

وأكد وكيل وزارة صحة بنى سويف على تعليمات الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة بجاهزية المستشفيات لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى التشخيص والفرز بكافة مستشفيات المحافظة وصرف العلاج لحالات العزل المنزلي ومتابعة سير العمل من خلال فرق الترصد والتقصي لحالات الإصابة وتطبيق الإجراءات الوقائية في أماكن التجمعات والأنشطة المختلفة.

كما أكد على توافر كافة المستلزمات وأجهزة الأكسجين والتنفس الصناعي وجاهزية الرعايات المركزة، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

وتناشد مديرية الصحة ببني سويف المواطنين باتباع عدد من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها والتخلص الآمن منها، وعدم المصافحة باليد أثناء اللقاء، مع ضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار لمدة لا تقل عن ٢٠ ثانية أو فركها بالكحول، كما يجب أيضًا منع تجمع أعداد كبيرة من المواطنين في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية وغيرها، مؤكدًا ضرورة عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، وتجنب لمس الأسطح غير النظيفة.

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