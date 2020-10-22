حبس 3 سرقوا 150 ألف جنيه وسيارة من مصنع بالعبور

قررت نيابة العبور بمحافظة القليوبية، حبس 3 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالسطو على مصنع وتهديد صاحبه بالأسلحة، واستولوا منه على مبالغ مالية ومسروقات وسيارته، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وإرسال السلاح النارى والأبيض المضبوطين حوزتهم للمعمل الجنائى.واعترف المتهمون تفصيليا بارتكابهم واقعة السرقة، حيث أورد المتهم الأول في اعترافاته أنه قرر الانتقام من صاحب المصنع، لتوقفه عن صرف راتبه وطرده من العمل، واتفق وباقي المتهمين على السطو على المصنع فتوجهوا مستقلين دراجة نارية، وتسلل المتهمون للمصنع وهم يرتدون كمامات وهددوا صاحب المصنع بفرد خرطوش ومطواة واستولوا منه على (150 ألف جنيه، و11407 دولارات، وهاتف محمول، ودفاتر شيكات، وجهاز "DVR"، وسيارته).وأضاف أنهم أخذوا جهاز تسجيل كاميرات المراقبة حرصا منهم لعدم كشف أمرهم، ثم بعد ذلك هرب هو وأحد الجناة مستقلين سيارة المجني عليه وسارا خلفهما المتهم الثالث بالدراجة النارية وأمام سوق العبور تركوا السيارة، وتخلصوا من جهاز الـ"DVR"، وهاتف المجني عليه بالقائهما فى مياه ترعة الإسماعيلية واقتسموا جزءا من المبلغ المالي المستولى عليه فيما بينهم.وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة العبور، يفيد بتلقي القسم بلاغا من مالك مصنع 32 سنة يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بقيام مجهولين بالدخول لمصنعه وتهديده بسلاح ناري ومطواة واستولوا على (150 ألف جنيه، و11407 دولارات، وهاتف محمول، ودفاتر شيكات، وجهاز "DVR"، وسيارته "بداخلها جهاز لاب توب") وهربا وتبين له أن أحدهما عاملا سابقا لديه بالمصنع.وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية، إلى أن العامل المذكور وراء ارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع كل من شقيق للمتهم الأول من الأم عامل "32 سنة" مقيم بدائرة مركز قليوب، وعامل "26 سنة".وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليا بارتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الأول أنه نظرًا لتوقف المجني عليه عن صرف راتبه وفصله من الشركة دون حصوله على مستحقاته المالية، عقد العزم على سرقة خزينة الشركة، واستعان بالمتهمين الثاني والثالث وأعدوا سلاحا ناريا ومطواة لتنفيذ مخططه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.