«صحة بني سويف» تكرم مديرة إدارة لجهودها في مواجهة كورونا

كرم الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، اليوم الخميس، الدكتورة الزهراء محمد العربي، مدير إدارة المتوطنة بمديرية الصحة، وذلك بحضور الدكتورة أمنية أبوجبل، مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية.ويأتي التكريم نظرًا لما قدمته إدارة المتوطنة من جهود أثناء مواجهة فيروس كورونا المستجد، من تطهير وتعقيم لكل المنشآت الطبية والحكومية، والخاصة وكل الأماكن داخل المحافظة.وأكد وكيل وزارة صحة بنى سويف أن التكريم يأتي لتقديم الشكر للفرق الطبية لما بذلوه من جهود في مواجهة الفيروس بالمحافظة، مثنيًا على دور كل العاملين بقطاع الصحة بالمحافظة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد وتداعياته، ومشيدًا بدور الوزارة في دعم القطاع بكل احتياجاته.