إشارة مرور رقمية لسلامة المواطنين بالطريق الزراعى فى الإسكندرية

شهد الطريق الزراعي بمحافظة الإسكندرية، اليوم، تركيب إشارة رقمية أمام نادي الاتحاد، لعبور المواطنين حفاظًا على سلامتهم.وأشار بيان صادر عن المحافظة، إلى أنه بناء علي توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وفي إطار خطة المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والحفاظ على سلامتهم، نسقت المحافظة مع إدارة المرور وإحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتركيب إشارة رقمية لتأمين عبور المشاة بالطريق الزراعي أمام نادي الاتحاد السكندري.وأضاف البيان أنه يجري التنسيق لاستكمال تركيب مثل هذه الإشارات، في عدد من المناطق الأخرى بالمحافظة.