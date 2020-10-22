«ألفريد نوبل» انطوائي ومشتت.. حظرت تجاربه في ستوكهولم



جرب ألفريد خلط النيتروجليسرين بمواد إضافية مختلفة حتى وجد أن إضافة كييسلجاهر (راسب سيليكوني) يحول النيتروجليسرين السائل إلى معجون يمكن تشكيله في صورة أصابع قصيرة، يمكن دسها في داخل الأماكن المراد تفجيرها. تم له ذلك عام ١٨٦٦ وأسمى ما صنع ديناميت.



• مخاطر وأوجاع

يلفت الكاتب والمترجم أحمد سمير سعد إلى أن أعمال نوبل كانت خطيرة ومعايير الأمان غير متوفرة في تلك الأيام البدائية، مثل ذلك ضغوطا نفسية وعصبية وإرهاق ذهني عنيف، بالإضافة إلى روح المنافسة بينه وبين العلماء الباحثين نحو نفس الغاية والخلافات على براءات الاختراع والحقوق بالإضافة إلى حمل التصنيع والتجارة والأعمال.



بالأيام الأخيرة لـ ألفريد عانى من آلام عنيفة في الصدر، مرجعها قلب بدأ يعتل أصابه وجع الذبحة الصدرية وضيق الشرايين التاجية، في ذلك الوقت كان استخدام النيتروجليسرين كموسع لشرايين القلب قد أصبح ممارسة طبية راسخة ومؤكدة وقد وصفه الأطباء لنوبل من أجل علاج قلبه المعتل، لكنه رفض بشدة، اعتبر الأمر من سخرية القدر وحتميته الموجعة، هو الذي صنع مجده من تصنيع النيتروجليسرين وترويضه، عليه الآن أن يتناوله حتى يشفى.



بعد حياة حافلة بالعمل والكفاح والشغف بالعلوم والولع بالأدب، حياة تنازعت فيها نوبل مشاعر الألم والوحدة واليأس والأمل وكراهية البشر والنزعة الإنسانية والشعور باللاجدوى واللامعنى والإيمان في التقدم ونزوع العالم نحو الأفضل توفي نوبل تاركا ثروة قرر أن يورثها للعلوم والآداب والسعي نحو خير البشرية والحب والسلام ليكتب اسمه في سجلات الخالدين حيا وميتا وليدشن لأهم جائزة عرفها العالم وأكثرها حظوة وتأثيرا، توفي نوبل في الساعة الثانية من صباح العاشر من ديسمبر ١٨٩٦ في بيته بسان ريمو عقب إصابته بسكتة دماغية تسببت في شلله.

ولد ألفريد نوبل في ٢١ أكتوبر ١٨٣٣ ليصبح هذا الشهر فيما بعد شهر إعلان نتيجة جائزته الشهيرة وشهر ديسمبر الموافق لذكرى وفاته هو شهر منح الجائزة في احتفالية كبيرة، على الأغلب لن تقام هذا العام بسبب جائحة كورونا.يشير الكاتب والمترجم أحمد سمير عبر كتابة "جائزة نوبل.. تاريخ المجد والجدل" لشغف ألفريد الأكبر بالأدب الإنجليزي والشعر ثم الكيمياء والفيزياء وهو ما لم يعجب العقلية العلمية الهندسية لوالده إيمانويل، شعر أن ابنه منغلق على ذاته وانطوائي ومشتت وأراد أن يعدل ذلك في شخصيته وأن يضعه على الطريق الذي يحبه، أرسله في رحلات لصقل مواهبه وتدريبه في الكيمياء، خلال عامين كان ألفريد قد زار السويد وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.وكان لـ إيمانويل ما تمنى فهذه الرحلة كان لها أبلغ الأثر في توجيه مسار حياة الابن خاصة الفترة التي قضاها في باريس، هناك عمل في المعمل الخاص ببروفيسور بيلوز الكيميائي الشهير والتقى الكيميائي الإيطالي الشاب أسكانيو سوبريور، كان سوبريرو قد اكتشف قبل حدوث ذلك اللقاء بثلاثة أعوام النيتروجليسرين، السائل شديد الانفجار الذي يتخلق بخلط الجليسرين بحمض النيتريك والكبريتيك.• أسوأ تجارب حياتهويستطرد شعر نوبل أن منجزه سوف يتحقق بترويض هذه المادة لكنه في عام ١٨٦٤ كان على موعد مع أسوأ تجارب حياته حيث انتهت إحدى تجاربه بانفجار ضخم، أودى بحياة عدة أشخاص من معاونيه، بينهم أخيه الأصغر إيميل، كانت الخسارة فادحة، بل إن السلطات وجدت أن من واجبها أن توقف المزيد من الدم والحريق وقررت أن تحظر أي تجارب على تلك المادة الخطيرة والمميتة داخل ستوكهولم.نقل ألفريد أبحاثه خارج ستوكهولم مجبرا، ليجري تجاربه وأبحاثه الخطيرة التي قد تودي به على متن بارجة راسية في بحيرة مالارين، إلى الغرب من العاصمة السويدية.