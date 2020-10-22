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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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رسميا.. «كاف» يعلن تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء في دوري الأبطال (مستند)
الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:07 م
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي، إلى الأول من نوفمبر المقبل.
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