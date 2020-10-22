الاتحاد الأوروبى يطالب يريفان وباكو بالالتزام بوقف إطلاق النار

دعا جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشئون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعه مع رئيس أرمينيا أرمين سركسيان، في بروكسل إلى احترام وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مسبقًا خلال الشهر الجاري مع أذربيجان، مشددًا على أهمية إنهاء الأعمال العدائية واستهداف المدنيين، كما حث الطرفين على استئناف الحوار لإيجاد حل للصراع الدائر في ناغورني قرة باغ.وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكترونى للمفوضية الأوروبية للشئون الخارجية، اليوم الخميس: "التقى الممثل السامي للشئون الخارجية جوزيب بوريل، اليوم مع رئيس جمهورية أرمينيا، أرمين ساركيسيان، في بروكسل".وأوضح البيان أن الجانبين ناقشا الوضع في منطقة النزاع فى ناغورنى قرة باغ وما حولها، مُضيفًا أن "بوريل" أشار إلى اتفاقيتى وقف إطلاق النار اللتين أُبرمتا بين يريفان وباكو في 10 و17 أكتوبر الماضي، بوساطة روسيا وفرنسا، ولكن لم يتم احترامها من قبل الطرفين.وأكد "بوريل" تجديد الاتحاد الأوروبي دعوته لوقف فوري للأعمال العدائية والاحترام الصارم لوقف إطلاق النار، مُشددًا على أنه "يجب وقف أي أعمال تستهدف المدنيين على الفور"، كما حث الجانبين على العودة إلى المفاوضات دون شروط مسبقة أو تأخير، لتسوية الصراع القائم.