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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«القومي للمرأة» يخصص غرفة عمليات لحل شكاوى انتخابات «النواب»

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:24 م
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
محمد الشريف
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أعلن المجلس القومي للمرأة عن تخصيص غرفة عمليات لتلقى شكاوى السيدات والفتيات خلال أيام الانتخابات البرلمانية على المستوى المركزي وعلى مستوى محافظات الجمهورية، عبر الخط المختصر رقم 15115.

وذلك فى إطار الجهود التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة استعدادًا لانتخابات مجلس النواب القادمة والمزمع عقد المرحلة الأولى على مدار يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، والمرحلة الثانية 7 و8 نوفمبر 2020.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس- في بيان اليوم- أن الغرفة سوف تعمل طوال فترة التصويت على مدار يومى الانتخابات وحتى غلق باب اللجان، بهدف تلقى جميع الاستفسارات الخاصة بعملية التصويت، وتذليل العقبات التى قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن من خلال التواصل الدائم مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت أن غرفة العمليات سوف تتلقى تقارير فرق المجلس من المتابعات والمتابعين المحليين للانتخابات على مستوى جميع المحافظات، والتى تستهدف رصد مشاركة المرأة فى الانتخابات، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه السيدات.

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