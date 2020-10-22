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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمطار غزيرة على رشيد وبعض المدن الساحلية فى البحيرة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:26 م
أمطار غزيرة على رشيد
أمطار غزيرة على رشيد
البحيرة معوض هويدى
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شهدت مدينة رشيد بالبحيرة، اليوم الخميس، سقوط أمطار غزيرة حولت فيها الكثير من الشوارع إلى "برك مياه كبيرة"، تسببت في شلل حركة المرور بها، ومنعت المواطنين من مغادرة منازلهم، في الوقت الذي اختفى فيه عمال الصرف الصحي، ومسئولو الأزمات والكوارث بالوحدة المحلية.

كما شهدت المدن والقرى الساحلية، وبالأخص وكفر الدوار وإدكو وأبو حمص، سقوط أمطار خفيفة، اليوم، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها محافظات الوجه البحري، اليوم.

من جانبه، قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، انعقاد غرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدى الـ24 ساعة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية، وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة، لمواجهة أي مشكلة تطرأ، والتعامل الفوري معها وحلها في أقرب وقت.

وشدد على جميع الأجهزة التنفيذية بسرعة الاستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار، وكذا رفع درجة الاستعداد والالتزام بجميع التعليمات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

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