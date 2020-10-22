قنصل عام روسيا بعروس المتوسط: زيارة سفيرنا إلى الإسكندرية مثمرة

أكد قنصل عام روسيا بالإسكندرية كارين فاسيليان، أن علاقات التعاون والصداقة تربط بين مصر وروسيا في كل المجالات.وأشار القنصل الروسي بالإسكندرية إلى زيارة سفير روسيا جيورجي بوريسينكو إلى الإسكندرية خلال الأسبوعين الماضيين كانت مثمرة ومهمة شملت مناقشة تعزيز علاقات التعاون في العديد من الجوانب المشتركة بين الجانبين.وشدد على مكانة مدينة الإسكندرية وأهميتها، فهي تعد مركزًا للثقافة والحضارة في المنطقة، مشيدًا بدور محافظ الإسكندرية محمد الشريف وخبرته وما يقدمه في جوانب عديدة ودوره في تعزيز التعاون بين الجانبين.وأكد فاسيليان عمق العلاقات المصرية الروسية، قائلًا "منذ طفولتنا نعرف العلاقات المتميزة بين روسيا ومصر ودائمًا تربطنا صداقة مع مصر".وقال "مصر هي البلد الوحيد بالعالم الذي يوجد علم باسمها وهو علم (المصريات) وهذا يعكس قيمتها وأهميتها، كما أن الحضارة والثقافة الروسية يعرفها العالم".وكشف عن وجود رؤية مستقبلية لتنفيذ العديد من الفعاليات المتنوعة والهامة لتكون القنصلية الروسية بالإسكندرية "مركزًا مفتوحًا" لدعم وتعزيز العلاقات مع الشعب المصري.ولفت إلى أهمية تنفيذ البرامج المخصصة للأطفال باعتبارهم يمثلون المستقبل، وقال: "بدأنا الفعاليات مع المصريين بالأطفال الذين يمثلون المستقبل يحسون حبنا وصداقتنا"، وتابع: "إننا بجهود مشتركة سننفذ العديد من الفعاليات المهمة خلال العام الثقافي المصري الروسي 2021 ونرغب في تعزيز صداقتنا للأقرب بين الشعبين وعلاقتهما التاريخية".