رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قنصل عام روسيا بعروس المتوسط: زيارة سفيرنا إلى الإسكندرية مثمرة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:25 م
قنصل عام روسيا
قنصل عام روسيا
أ ش أ
طباعة
أكد قنصل عام روسيا بالإسكندرية كارين فاسيليان، أن علاقات التعاون والصداقة تربط بين مصر وروسيا في كل المجالات.

وأشار القنصل الروسي بالإسكندرية إلى زيارة سفير روسيا جيورجي بوريسينكو إلى الإسكندرية خلال الأسبوعين الماضيين كانت مثمرة ومهمة شملت مناقشة تعزيز علاقات التعاون في العديد من الجوانب المشتركة بين الجانبين.

وشدد على مكانة مدينة الإسكندرية وأهميتها، فهي تعد مركزًا للثقافة والحضارة في المنطقة، مشيدًا بدور محافظ الإسكندرية محمد الشريف وخبرته وما يقدمه في جوانب عديدة ودوره في تعزيز التعاون بين الجانبين.

وأكد فاسيليان عمق العلاقات المصرية الروسية، قائلًا "منذ طفولتنا نعرف العلاقات المتميزة بين روسيا ومصر ودائمًا تربطنا صداقة مع مصر".

وقال "مصر هي البلد الوحيد بالعالم الذي يوجد علم باسمها وهو علم (المصريات) وهذا يعكس قيمتها وأهميتها، كما أن الحضارة والثقافة الروسية يعرفها العالم".

وكشف عن وجود رؤية مستقبلية لتنفيذ العديد من الفعاليات المتنوعة والهامة لتكون القنصلية الروسية بالإسكندرية "مركزًا مفتوحًا" لدعم وتعزيز العلاقات مع الشعب المصري.

ولفت إلى أهمية تنفيذ البرامج المخصصة للأطفال باعتبارهم يمثلون المستقبل، وقال: "بدأنا الفعاليات مع المصريين بالأطفال الذين يمثلون المستقبل يحسون حبنا وصداقتنا"، وتابع: "إننا بجهود مشتركة سننفذ العديد من الفعاليات المهمة خلال العام الثقافي المصري الروسي 2021 ونرغب في تعزيز صداقتنا للأقرب بين الشعبين وعلاقتهما التاريخية".

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. 6 إصابات جديدة بكورونا في صفوف الرجاء

«بيع هستيري» يقود البورصة لخسارة 9 مليارات جنيه

«الاستئناف»: الخميس محاكمة عاجلة للمتهمين بقتل «فتاة المعادي»

بلاغ يطالب بالتحقيق مع أسامة هيكل وإحالته للمحاكمة

الصور

image description

افتتاح مدرسة باخوم الابتدائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: انتهاء المرحلة الأولى من «حياة كريمة» ديسمبر المقبل

image description

محافظ أسيوط يسلم 10 ماكينات للكتابة بطريقة برايل لمدرسة «النور»

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

image description

افتتاح مجمعي مواقف السرفيس بالمريوطية وميدان الجيزة

الأكثر قراءة

«القوادة أبرزها».. فضائح زوجة الهارب هشام عبد الله

زوجة سامى كمال الدين تفضح زوجة هشام عبدالله: غادة نجيب قوادة

الدلدول زوج الست.. كيف تسوق «غادة نجيب» للهارب هشام عبدالله؟

«بيع هستيري» يقود البورصة لخسارة 9 مليارات جنيه

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

المفكر المغربى أحمد عصيد: التيار الإخوانى المدعوم من قطر وتركيا أثبت فشله.. وأردوغان مصاب بموجة جنون

منوعات

مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر.. مرتبات أكتوبر 2020

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020

ألمانيا: أغلب حالات عدوى كورونا تحدث في المنازل

التشيك تفرض قيودًا جديدة لمكافحة كورونا

أيام زمان

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

مقالات الرأي
خالد عكاشة
أذربيجان وإسرائيل وبينهم روسيا .. عن علاقات موثقة في المخابرات الأمريكية
مدحت بشاى
الفن هو «أنا» والعلم هو «نحن»
جلال حمام
السابح وحده فى بحر الظلمات
صفوت البياضي
حروب الجيل الرابع تهدد العالم
المزيد

الثقافة

«القومى للمسرح» يكرم كوكبة من أبطال أكتوبر بالهناجر

ماذا خسر العرب بإقصاء الفلسفة؟..حسن حماد يجيب فى كتابه الجديد

ثقافة الشرقية تناقش دور الثقافة في التنمية الشاملة

«العربية للمسرح» و«أليكسو» يجددان التعاون لتجاوز تداعيات كورونا