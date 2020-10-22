«اكلة جديدة».. طريقة تحضير «المكسيكانا»

المقادير:



طريقة التحضير:



تتميز وصفات شمال المكسيك على لحوم الأبقار، الماعز، الأغنام، حيث يعتبر المطبخ المكسيكى من أشهر المطابخ العالمية.وتعد "المكسيكانا" من الأطباق المكسيكية، تتميز بمكوناتها البسيطة ونكهة خاصة بسبب امتزاج طعم الدجاج مع الخضروات والبهارات المختلفة.وتناسب الوجبة كل الأوقات، يتم تحضيرها بسرعة وتناسب كل الأذواق، كما تناسب من يتبعون حمية غذائية.كوب ماءكيلو جرام دجاج مقطعحبة بصل مقطع مكعباتمكعب مرقة دجاجحبة طماطم وسط مكعبات3 حبات فلفل ألوان مكعباتملعقة صغيرة فلفل أبيضملعقتان من الزبدملعقة صلصة طماطمفي مقلاة على النار غير لاصقة، ضعى الزبدة والدجاج وقلبي حتى يصبح الخليط ذهبي اللون ثم ارفعيه من على المقلاة وضعيه جانبا.في نفس المقلاة، أضيفي البصل وقلبيه حتى يصبح ذهبي اللون، ثم أضيفي الفلفل الملون والطماطم، مكعب مرقة الدجاج والفلفل الأبيض وقلبي جيدا لدقيقتين،أضيفي الماء والصلصة وقلبي من جديد، ثم اتركي الخليط حتى الغليان.في صينية بايريكس، أضيفي الدجاج مع خليط الفلفل الملون، ثم ادخلي الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 30 دقيقة، وقدميها مباشرة.