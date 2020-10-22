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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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«اكلة جديدة».. طريقة تحضير «المكسيكانا»

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:24 م
المكسيكانا
المكسيكانا
إسلام جمال
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تتميز وصفات شمال المكسيك على لحوم الأبقار، الماعز، الأغنام، حيث يعتبر المطبخ المكسيكى من أشهر المطابخ العالمية.

وتعد "المكسيكانا" من الأطباق المكسيكية، تتميز بمكوناتها البسيطة ونكهة خاصة بسبب امتزاج طعم الدجاج مع الخضروات والبهارات المختلفة.

وتناسب الوجبة كل الأوقات، يتم تحضيرها بسرعة وتناسب كل الأذواق، كما تناسب من يتبعون حمية غذائية.

المقادير:
كوب ماء
كيلو جرام دجاج مقطع
حبة بصل مقطع مكعبات
مكعب مرقة دجاج
حبة طماطم وسط مكعبات
3 حبات فلفل ألوان مكعبات
ملعقة صغيرة فلفل أبيض
ملعقتان من الزبد
ملعقة صلصة طماطم

طريقة التحضير:
في مقلاة على النار غير لاصقة، ضعى الزبدة والدجاج وقلبي حتى يصبح الخليط ذهبي اللون ثم ارفعيه من على المقلاة وضعيه جانبا.

في نفس المقلاة، أضيفي البصل وقلبيه حتى يصبح ذهبي اللون، ثم أضيفي الفلفل الملون والطماطم، مكعب مرقة الدجاج والفلفل الأبيض وقلبي جيدا لدقيقتين،أضيفي الماء والصلصة وقلبي من جديد، ثم اتركي الخليط حتى الغليان.

في صينية بايريكس، أضيفي الدجاج مع خليط الفلفل الملون، ثم ادخلي الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 30 دقيقة، وقدميها مباشرة.

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