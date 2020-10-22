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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هشام لطفي مساعدًا لوزير البترول للشئون القانونية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:01 م
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا
سيد ابراهيم
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أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا بشغل الدكتور هشام لطفي سيد أحمد لوظيفة مساعد لوزير البترول للشئون القانونية، بالإضافة إلى الإشراف الفني على الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية، وكل الإدارات القانونية بالجهات التابعة لها، إلى جانب رئاسته للجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول أصدر قرارًا فى يوليو الماضي بتعيين إبراهيم خطاب مساعدًا للوزير للتطوير الهيكلي والموارد البشرية.

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