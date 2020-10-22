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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجهيز مقار اللجان الانتخابية لنواب 2020 بالوادي الجديد

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:45 م
لجان الوادي الجديد
لجان الوادي الجديد
محمد مهدي
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انتهت محافظة الوادي الجديد اليوم الخميس، من تجهيز مقار اللجان الانتخابية لاستقبال الناخبين لانتخاب مجلس النواب يومي 24، 25 أكتوبر الجاري.

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في بيان له اليوم الخميس، أن المحافظة انتهت من كافة التجهيزات استعدادا لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها يومي السبت والأحد 24، 25 أكتوبر الجاري، حيث تم تجهيز 60 مركزا انتخابيا بعدد 75 لجنة انتخابية فرعية، لاستقبال إجمالي عدد (178315) ناخبا وناخبة مقيدين بجداول الانتخابات.

وأضاف محافظ الوادي الجديد بأنه تم التنسيق بين القطاعات الخدمية والأمنية واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى توفير كافة الاحتياجات داخل اللجان وخارجها، وذلك للتيسير على الناخبين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب، والتي ستجرى على 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 في القوائم.

وستجري الانتخابات البرلمانية على مرحلتين، المرحلة الأولى من 21 إلى 23 أكتوبر موعد تصويت المصريين بالخارج، و24، 25 أكتوبر موعد تصويت لانتخابات النواب بالداخل، وستعلن نتيجة الجولة الأولى في المرحلة الأولى 1 نوفمبر 2020.

ومن 21 إلى 23 نوفمبر انتخابات الإعادة بالخارج، و23 و24 نوفمبر موعد الإعادة بالداخل، وسيتم إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى للانتخابات 30 نوفمبر 2020.

أما المرحلة الثانية تجرى في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر، وفي يومي 7 إلى 8 نوفمبر بالداخل، وستعلن النتيجة 15 نوفمبر 2020.

أما جولة الإعادة بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر 2020، وجولة الإعادة في الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية 14 ديسمبر 2020.

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