محافظ بورسعيد يتفقد المصانع بمنطقة الاستثمار (صور)

أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، جولة تفقدية داخل منطقة الاستثمار ببورسعيد، وذلك لمتابعة سير العمل بعدد من المصانع بالمنطقة ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة وصحة المواطنين، وتفقد مصانع سمارت ودولفين وسكاي تكس لإنتاج الملابس الجاهزة.واطمن محافظ بورسعيد خلال جولته على تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات التى توفر بيئة آمنة للعاملين بالمصانع.وتفقد "الغضبان" خطوط الإنتاج وأقسام الجودة والخياطة بالمصانع، وتابع عملية الإنتاج واستمع لشرح موجز عن معدلات إنتاج وتصدير المصنع، واستمع لعدد من العاملين بالمصنع حول الخدمات المقدمة لهم ومدى رضاهم عن العمل داخل المصنع.وأشاد بمستوى العمل داخل مصانع دولفين وسمارت وسكاي تكس والذى يعدان من الشركات الصناعية العملاقة فى بورسعيد، وتساهم بشكل كبير فى معدلات التصدير وتوفير مختلف فرص العمل للشباب ويعمل على إنتاج وتصدير الملابس الجاهزة لعدد من الدول على مستوى العالم.وأكد المحافظ أن منطقة الاستثمار والمنطقة الصناعية ينتجوا أكثر من 42% من صادرات الملابس الجاهزة وإنتاجهم يغزو معظم أسواق العالم، مشيرا إلى أن المحافظة تقدم كافة وسائل الدعم للمستثمر الجاد الذي يعمل على توفير فرص العمل للشباب.