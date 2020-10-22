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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مراجعة وتطهير شنايش الأمطار ومخرات السيول فى مرسى مطروح

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:31 م
تطهير شنايش الأمطار
تطهير شنايش الأمطار بالشوارع
ياسمين شعيب
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أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن تطهير شنايش الأمطار بالشوارع والميادين بنطاق المدينة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي تحسبا لسقوط الأمطار، والتي قد تصل للسيول في بعض المناطق طبقا لتقرير الأحوال الجوية والطقس غير المستقر.

وأضاف جاب الله، أنه تمت إزالة كل ما يعيق مياه الأمطار لـ54 مخرا ومجرى للسيول بالمناطق المنحدرة بنطاق القرى والمركز، في إطار الاستعدادات المكبرة لموسم الأمطار وخطة المركز لمواجهة السيول.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح أنه تمت مراجعة وتطهير 48 معدية وكوبري بطريقي الساحلي الدولي والسلوم للتأكد من سلامة المعديات والكباري الخاصة بمجرى الأمطار بالطرق السريعة الساحلي شرقًا وطريق السلوم غربا بنطاق المركز تفاديا لحدوث سيول مع بداية فصل الخريف.

ووجه رئيس المدينة مرسى مطروح بمراجعة أماكن تجمعات مياه الأمطار وبرابخ ومخرات السيول ومعديات وكباري الطرق السريعة، للوقوف على مدى تطهير وتنظيف المخرات وإزالة كل ما يعيق سير المياه وإزالة الحشائش، لاستقبال موسم الأمطار بمجرى السيل وجميع السدود بالكيلو 4 بوادي إسماعيل وتويويع وطريق الوادي بالكيلو 4 لضمان سير المياه بالمجرى لضمان عدم انحرافها على المنازل، بعد التنسيق مع الجهات المعنية للاستعداد للسيول طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

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