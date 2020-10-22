بيع لوحة للفنان بانكسى بـ9.9 مليون دولار بمزاد فى لندن

شهد مزاد في لندن، بيع لوحة لفنان الشارع الغامض بانكسي، وهي لوحة عرض فيها منظوره لعمل فني شهير للفنان الانطباعي الفرنسي كلود مونيه، بمبلغ 7.6 مليون جنيه استرليني (9.9 مليون دولار).وقالت دار المزادات البريطانية "سوذبيز" عقب المزاد الذي أقيم، مساء الأربعاء، إنه في وقت سابق كانت مزادات قد قدرت السعر الذي يمكن أن تباع به اللوحة التي تحمل عنوان "شو مي ذا مونيه"، بما يتراوح بين 3 و5 ملايين جنيه إسترليني.يشار إلى أن المشتري هو أحد هواة جمع التحف من آسيا، وقال القائمون على المزاد إن هذا هو ثاني أعلى سعر يتم دفعه على الإطلاق مقابل لوحة للفنان المنعزل في مزاد، وفي عام 2019، بيعت لوحة للفنان بانكسي تظهر البرلمان البريطاني بحضور حيوانات الشمبانزي بنحو 9.9 مليون جنيه إسترليني.يشار إلى أن اللوحة الزيتية التي بيعت بالأمس مستوحاة من لوحة "الجسر الياباني" للفنان مونيه، مع إضافة عربتي تسوق ومخروط مرور يطفو على بركة إلى المشهد الشاعري في الأصل.ورسم بانكسي اللوحة في عام 2005 لمعرض يسمى النفط الخام، الذي يعيد تفسير أعمال الفنانين المشهورين، وفي ذلك الوقت، قال عن عمله: "الضرر الحقيقي الذي يلحق ببيئتنا لا يتسبب فيه كتاب الجرافيتي والمراهقون المخمورون، بل الشركات الكبرى والمهندسون المعماريون الكسالى".جدير بالذكر أنه ليس هناك الكثير من الأشياء المعروفة عن الفنان بانكسي، باستثناء أنه من بريستول في جنوب غرب إنجلترا ووفد إلى لندن في أواخر التسعينيات.واشتهر بانكسي بفن الشارع الناقد اجتماعيا ويتناول الزخارف المثيرة للجدل، وغالبا ما يظهر في أماكن غير متوقعة. وتناول بانكسي قضايا مثل التشرد وأزمة فيروس كورونا.