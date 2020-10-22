إحالة المتهمين بخطف وقتل الطفلة «أروى» لجنايات المنصورة

أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية بالدقهلية، اليوم الخميس، المتهمين بخطف وقتل الطفلة "أروى عبدالنبي حمدي، 5 سنوات" إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 32557 لسنة 2020 جنايات ميت غمر، والمقيدة برقم 1876 لسنة 2020- كلي جنوب المنصورة.وقرر المحامي العام إحالة كل من: "أحمد. م. ر"، 17 سنة، طفل، محبوس، نجار، ومقيم فى كفر الشوبكي الجديد مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وأصدقائه "أحمد. ح. ف."، 18 سنة، حلاق، و"نور الدين. أ. ع."، 20 سنة، سائق، و"محمد. ب. م. ع"، 21 سنة، حلاق، والثلاثة مقيمون بالعريش بمحافظة شمال سيناء، للجنايات.ووجهت النيابة العامة للمتهمين، وفقًا لما أورد بأمر الإحالة، بأنهم في يوم 27-6-2020 بدائرتي مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، ومركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، قتلوا المجني عليها "أروى عبدالنبي حمدي" عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، واستغل الأول نقص نضج الطفلة وتستر خلف معاني الأخوة، وحتى تمكن المتهم الثاني منها وكمم فاهها بقطعة من القماش، ووثق حوله رباط "حزام حقيبة" وكذا يديها إلى جسدها بواسطة "سلك كهرباء".وأكد أمر الإحالة أن المتهم الثالث وضع الطفلة مقيدة على هيئتها بحقيبة سيارة، معرضين إياها للخطر، تاركين إياها تسارع أنفاسها بداخلها، وقصدا المتهمين الثالث والرابع بمكانهما، فوضعوها بهذا الشكل داخل الحقيبة الخلفية للسيارة، إلى أن فاضت أنفاسها، محدثين بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.كما اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى بخطف الطفلة بالتحايل والإكراه فأقصوها بعيدًا عن ذويها، كما أحرزوا أدوات "حزام حقيبة، سلك كهرباء" دون حاجة إلى الضرورة المهنية أو الحرفية.وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر بالعثور على جثة طفلة مجهولة ملقاة بالأراضي الزراعية بقرية بشلا دائرة المركز.وبانتقال العقيد حسن علي قاسم، رئيس فرع البحث بجنوب الدقهلية، والرائد أحمد فريد، رئيس مباحث مركز ميت غمر لمكان البلاغ، وتبين العثور على جثة طفلة يتراوح عمرها ما بين 4 أو 5 سنوات بالأراضي الزراعية بقرية بشلا بالقرب من الطريق الرئيسي "المنصورة - بنها" والجثة حديثة الوفاة ويداها مربوطة بسلك كهرباء متصل بفيشة.ولأهمية الواقعة شكل اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث، فريق بحث برئاسته، ويضم ضباط فرع البحث الجنائي بجنوب الدقهلية، والأمن العام لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية الطفلة والقبض على الجناة.وقررت النيابة ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان سبب الوفاة وتكليف المباحث بكشف غموض الواقعة، وأكد تقرير الطبيب الشرعي المبدئي أن سبب الوفاة الخنق، وأن الطفلة حديثة الوفاة وبها آثار تقييد بسلك من اليدين.وأكدت تحريات المباحث أن الطفلة من محافظة الشرقي، وتدعى "أروى عبد النبي حمدي"، 5 سنوات، وتقيم مع والدتها "إسراء. ج. م"، بقرية التل بمحافظة الشرقية، وأنها أبلغت باختفائها قبل العثور على جثتها بيوم واحد ،وبتكثيف التحريات تبين أن وراء اختطافها وقتلها أحد أقارب والدتها، ويدعى "أحمد. م.ر"، 19 سنة، نجار، مع باقي المتهمين في أمر الإحالة.وكشفت التحريات أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على خطف أحد الأطفال وطلب فدية من أسرته، وعندما فشلوا قرروا خطف قريبة الأول، ولكن بعد خطفها لم يتمكنوا من تنفيذ مخططهم بسبب تعرف الطفلة على قريب والدتها وصراخها المستمر، وخوفًا من افتضاح أمرهم كتموا أنفاسها حتى توفيت ثم اصطحبوا الجثة في سيارة وألقوها بجوار الطريق وسط الزراعات بنطاق محافظة الدقهلية.وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية جرى القبض على المتهمين الأربعة، وأحيلوا للنيابة العامة بميت غمر للتحقيق، وبمواجهة المتهمين أمام النيابة العامة اعترفوا بأنهم لم يقصدوا قتل الطفلة، وقالوا "مكناش نقصد قتلها إحنا كنا عايزين نخطف أي طفل ثاني وحاولنا 3 مرات لكن فشلنا؛ فقررنا نخطف أروى علشان قريبة أحدنا، لكن البنت اتعرفت عليه وقعدت تصرخ لما اتحركنا بالعربية فكتمنا نفسها حتى لا تفضح أمرنا فماتت، وقررنا ناخدها محافظة ثانية ونرميها بعيد علشان ماحدش يوصل لنا، لكن للأسف المباحث كشفت أمرنا واتقبض علينا".وقررت النيابة حبس المتهمين وجرى التجديد في الميعاد القانوني لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.