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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجهيز 170 مركزًا انتخابيًا و283 لجنة فرعية فى الأقصر

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:49 م
المستشار أسامة إبراهيم
المستشار أسامة إبراهيم
هدى الأمير
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قال المستشار أسامة إبراهيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالأقصر، إن اللجنة استعدت بتجهيز 170 مركزًا انتخابيًا، و283 لجنة فرعية، لاستقبال 759، 836 ألف ناخب وناخبة.

وأضاف إبراهيم، أن 300 قاض سيشرفون على الانتخابات، ونحو 1192 موظفًا، وسط إجراءات احترازية ضد كورونا، وبالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، تم الاستعداد لتأمين العملية الانتخابية.

وأوضح رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة العليا للانتخابات، أمدتنا بـ140 ألف كمامة، و140 ألف قفاز، وحقيبة مطهرات لكل قاض في كل لجنة.

الجدير بالذكر أن الأقصر تم تقسيمها إلى 3 لجان، تضم الأولى مركز النظر الأقصر ومدينة طيبة والطود والبياضية والزينية، يتنافس فيها 34 مرشحًا للفوز بمقعد واحد، فيما تضم الدائرة الثانية مركز القرنة وأرمنت يتنافس فيها 25 مرشحًا للفوز بمقعد واحد، فيما يتنافس 22 مرشحًا للفوز بمقعد الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة إسنا.

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