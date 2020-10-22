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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد مصنع تدوير القمامة بشبين الكوم

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:47 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد
ولاء القاضى
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تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، مصنع تدوير القمامة بأبوخريطة بحى غرب مدينة شبين الكوم للوقوف على انتظام سير العمل وتذليل كل العقبات التى تعوق العمل بالمصنع للحد من تراكمات القمام، رافقه نائبه محمد موسى ورئيس حى غرب ومدير منظومة النظافة بالمحافظة.

يأتي هذا في إطار الارتقاء والنهوض بقطاع تحسين البيئة ومنظومة النظافة وخطة المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة خلال عام 2020.

وتابع المحافظ انتظام سير العمل بالمصنع، وحرص على المتابعة على آلية مراحل التشغيل بدءًا من مرحلة استقبال القمامة والفرم ونخل الخشن ومرحلة فصل الهواء وكذا مرحلة الفرز اليدوي وكبس الـ Rdf وصولًا بمرحلة تشغيل السماد ونخله وتجهيزه للبيع، كما تفقد أعمال فرز تراكمات القمامة ووجه بسرعة تكثيف الأعمال للانتهاء من كل التراكمات الموجودة بالمصنع، مشددًا على القائمين بالالتزام بالعمل على ثلاث ورديات على مدار 24 ساعة لإنجاز المهام وإزالة كل التراكمات، موجهًا رئيس حى غرب بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة فى رفع كل المخلفات الصلبة لضمان تشغيل المصنع بكامل طاقته.

جدير بالذكر أن مصنع تدوير القمامة من أهم المشروعات على أرض المحافظة، حيث يقام على مساحة 5 أفدنة وبتكلفة إجمالية تقدر 130 مليون جنيه، وبسعة إنتاجية تصل إلى 500 طن يوميًا من القمامة بما يسهم بشكل كبير في الارتقاء بمنظومة النظافة.

وفى إطار خطة محافظ المنوفية للارتقاء بقطاع تحسين البيئة والنظافة، تابع المحافظ أعمال رفع تراكمات القمامة خلف المطحن ومخزن كوكاكولا بنطاق حي غرب شبين الكوم، وأشار مدير منظومة النظافة بالمحافظة بأنه تم رفع ما يقرب من 2000 طن مخلفات وتراكمات قمامة منذ بدء العمل من خلال 12 سيارة كبيرة.

وشدد المحافظ على ضرورة سرعة الانتهاء من كل أعمال رفع التراكمات وفتح الشارع المغلق خلف المطحن وتسوية وتمهيد الطريق حفاظًا على المظهر الجمالي للمدينة، مؤكدًا أن هناك خطة معدة من قبل المحافظة للقضاء نهائيًا علي كل تجمعات القمامة المتراكمة منذ القدم بنطاق المحافظة حفاظًا على البيئة وإعادة الرونق الحضارى للمحافظة.

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