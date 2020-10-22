قطر تسجل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الخميس، عن تسجيل 252 حالة جديدة تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 2906.وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم، أنه تم فحص 9444 حالة خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 908883 حالات حتى الآن.وسجلت قطر 3 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات 228 حالة حتى الآن، فيما سجلت 235 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 127328 حالة.