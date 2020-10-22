رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أزمة مالية تهدد تمويل قطر لـ«باريس سان جيرمان»

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:37 م
ناصر الخليفي
ناصر الخليفي
نيفين أشرف
طباعة
كشف موقع "foot01" الفرنسي، عن أزمة مالية تواجه نادي "باريس سان جيرمان"، برئاسة القطري ناصر الخليفي، إثر جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن النادي سوف يواجه مأزقًا شديدًا حال قرر أمير قطر التوقف عن تمويل النادي.

وذكر الموقع، في تقرير له عبر موقعه الإلكتروني، أن نادي "باريس سان جيرمان" لم يبرم أي تعاقدات جديدة هذا الصيف، وهو أمر غير معتاد تمامًا بالنسبة لنادي العاصمة في السنوات الأخيرة.

وأوضح التقرير، أنه بعيدًا عن السياق المالي الدقيق بسبب أزمة كوفيد- 19، تثير مشاركة قطر في باريس عدة تساؤلات، قبل أقل من عامين من بطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها في الدوحة 2022.

ويعتقد الصحفي الفرنسي "رومان مولينا"، أن أمير قطر لم يعد يرغب في تمويل في باريس سان جيرمان.

وفي هذا الصدد، قال الصحفي الفرنسي المختص بالشأن الرياضي، رومان مولينا: "قطر لم تعد تريد تمويل باريس سان جيرمان، إذ إنه من الممكن دائمًا توفير عقود رعاية من قطر للنادي، لكن لا يريدون أخذ المزيد من الأموال لصالح باريس سان جيرمان، لأن لديهم أولويات أخرى، فيما ترغب مؤسسة قطر للاستثمار الرياضي أن يكون النادي مكتفيًا ذاتيًا". 

وأفاد التقرير، بأنه يتعين على "باريس سان جيرمان" أن يتولى العقود الهائلة الخاصة باللاعبين نيمار ومبابي، لذلك فإن هذا الأمر يؤثر على الموارد المالية، مضيفًا: "لا ينبغي أن نتفاجأ من فترة الانتقالات الأخيرة، خاصة أنه لا توجد مبيعات".

وأكد مولينا، أن اللاعبين سيصبحون في موقف قوي مع نهاية عقدهم، لأنهم يعلمون أن باريس سان جيرمان لم يعد بإمكانه تحمل خسارة اللاعبين مجانًا، لذلك يستفيدون منه.

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. «الطرق الصوفية» تلغى احتفالات المولد النبوى

موعد المولد النبوي 2020.. تاريخه بالميلادي

حقيقة إصابة «لي لي» بكورونا داخل مدرسة بالجيزة

انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠.. رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

الصور

image description

افتتاح مدرسة باخوم الابتدائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: انتهاء المرحلة الأولى من «حياة كريمة» ديسمبر المقبل

image description

محافظ أسيوط يسلم 10 ماكينات للكتابة بطريقة برايل لمدرسة «النور»

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

image description

افتتاح مجمعي مواقف السرفيس بالمريوطية وميدان الجيزة

الأكثر قراءة

«القوادة أبرزها».. فضائح زوجة الهارب هشام عبد الله

زوجة سامى كمال الدين تفضح زوجة هشام عبدالله: غادة نجيب قوادة

الدلدول زوج الست.. كيف تسوق «غادة نجيب» للهارب هشام عبدالله؟

«بيع هستيري» يقود البورصة لخسارة 9 مليارات جنيه

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

المفكر المغربى أحمد عصيد: التيار الإخوانى المدعوم من قطر وتركيا أثبت فشله.. وأردوغان مصاب بموجة جنون

منوعات

مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر.. مرتبات أكتوبر 2020

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020

ألمانيا: أغلب حالات عدوى كورونا تحدث في المنازل

التشيك تفرض قيودًا جديدة لمكافحة كورونا

أيام زمان

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

مقالات الرأي
خالد عكاشة
أذربيجان وإسرائيل وبينهم روسيا .. عن علاقات موثقة في المخابرات الأمريكية
مدحت بشاى
الفن هو «أنا» والعلم هو «نحن»
جلال حمام
السابح وحده فى بحر الظلمات
صفوت البياضي
حروب الجيل الرابع تهدد العالم
المزيد

الثقافة

«القومى للمسرح» يكرم كوكبة من أبطال أكتوبر بالهناجر

ماذا خسر العرب بإقصاء الفلسفة؟..حسن حماد يجيب فى كتابه الجديد

ثقافة الشرقية تناقش دور الثقافة في التنمية الشاملة

«العربية للمسرح» و«أليكسو» يجددان التعاون لتجاوز تداعيات كورونا