أزمة مالية تهدد تمويل قطر لـ«باريس سان جيرمان»

، إذ إنه من الممكن دائمًا توفير عقود رعاية من قطر للنادي، لكن لا يريدون أخذ المزيد من الأموال لصالح باريس سان جيرمان، لأن لديهم أولويات أخرى، فيما ترغب مؤسسة قطر للاستثمار الرياضي أن يكون النادي مكتفيًا ذاتيًا".



وأفاد التقرير، بأنه يتعين على "باريس سان جيرمان" أن يتولى العقود الهائلة الخاصة باللاعبين نيمار ومبابي، لذلك فإن هذا الأمر يؤثر على الموارد المالية، مضيفًا: "لا ينبغي أن نتفاجأ من فترة الانتقالات الأخيرة، خاصة أنه لا توجد مبيعات".



وأكد مولينا، أن اللاعبين سيصبحون في موقف قوي مع نهاية عقدهم، لأنهم يعلمون أن باريس سان جيرمان لم يعد بإمكانه تحمل خسارة اللاعبين مجانًا، لذلك يستفيدون منه.

كشف موقع "foot01" الفرنسي، عن أزمة مالية تواجه نادي "باريس سان جيرمان"، برئاسة القطري ناصر الخليفي، إثر جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن النادي سوف يواجه مأزقًا شديدًا حال قرر أمير قطر التوقف عن تمويل النادي.وذكر الموقع، في تقرير له عبر موقعه الإلكتروني، أن نادي "باريس سان جيرمان" لم يبرم أي تعاقدات جديدة هذا الصيف، وهو أمر غير معتاد تمامًا بالنسبة لنادي العاصمة في السنوات الأخيرة.وأوضح التقرير، أنه بعيدًا عن السياق المالي الدقيق بسبب أزمة كوفيد- 19، تثير مشاركة قطر في باريس عدة تساؤلات، قبل أقل من عامين من بطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها في الدوحة 2022.ويعتقد الصحفي الفرنسي "رومان مولينا"، أن أمير قطر لم يعد يرغب في تمويل في باريس سان جيرمان.وفي هذا الصدد، قال الصحفي الفرنسي المختص بالشأن الرياضي، رومان مولينا: "قطر لم تعد تريد تمويل باريس سان جيرمان