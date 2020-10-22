أردوغان يعفي شركة أقاربه من ضرائب متأخرة بقيمة 9 مليارات ليرة

أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام بإعفاء شركة تركية لأحد أقاربة من ضرائب متأخرة بقيمة 9 مليارات ونصف المليار ليرة تركية.ونشرت الجريدة الرسمية التركية إقرارًا للردوغان بإعفاء عدد من الشركات من الضرائب، في مقدمتها شركة كاليون القابضة.ومع تداول النبأ، سادت حالة من الغضب في الأوساط السياسية التركية، الأمر الذي دفع شركة كاليون والنظام التركي إلى حظر تداول نشر الخبر في الصحف والقنوات التركية.من جهة، قررت محكمة بيكوز حظر نشر أي معلومات عن إعفاء شركة كاليون القابضة من متأخرات الضرائب، فيما تكتمت قناتا أي تي في وأي خبر، المملوكتان للشركة، على الموضوع.