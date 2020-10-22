رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة الهندية تسهل قيود السفر المفروضة لمواجهة فيروس كورونا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:46 م
كورونا في الهند
كورونا في الهند
أ ش أ
طباعة
أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الخميس، عن السماح للمهاجرين من أصل هندي والأجانب بزيارة الهند لأي غرض ما عدا غرض السياحة، وذلك ضمن إجراءات تسهيل استخراج تأشيرات الدخول وقيود السفر التي فرضت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الحكومة الهندية، في بيان أوردته قناة "إنديا تي في" الهندية: "أن الحكومة قررت إجراء تسهيل أكبر فيما يخص إصدار التأشيرات والقيود على السفر لفئات أكثر من المهاجرين ذي أصل هندي، أو المواطنين الهنود الذين يرغبون في القدوم أو مغادرة الهند".

وأضاف البيان أنه بموجب هذه التسهيلات، قررت الحكومة تفعيل كافة التأشيرات، ما عدا التأشيرات الإلكترونية وتأشيرات السياحة والتأشيرات بغرض زيارة علاجية.

وأشارت القناة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى عودة حركة الطيران الجوي لمسارها، بعد تعليق الطيران لنحو 8 أشهر منذ إعلان حالة الإغلاق الكامل في كافة أنحاء البلاد إثر تفشي فيروس كورونا.

يذكر أنه من المفترض أن يخضع كل من يسمح لهم بالدخول اتباع تعليمات وزارة الصحة فيما يخص العزل المنزلي.

موضوعات متعلقة

موعد المولد النبوي 2020.. تاريخه بالميلادي

حقيقة إصابة «لي لي» بكورونا داخل مدرسة بالجيزة

حقيقة خصم 6 نقاط من الأهلي بسبب الهارب «هندريك»

زوجة سامى كمال الدين تفضح زوجة هشام عبدالله: غادة نجيب قوادة

الصور

image description

افتتاح مدرسة باخوم الابتدائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: انتهاء المرحلة الأولى من «حياة كريمة» ديسمبر المقبل

image description

محافظ أسيوط يسلم 10 ماكينات للكتابة بطريقة برايل لمدرسة «النور»

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

image description

افتتاح مجمعي مواقف السرفيس بالمريوطية وميدان الجيزة

الأكثر قراءة

«القوادة أبرزها».. فضائح زوجة الهارب هشام عبد الله

زوجة سامى كمال الدين تفضح زوجة هشام عبدالله: غادة نجيب قوادة

الدلدول زوج الست.. كيف تسوق «غادة نجيب» للهارب هشام عبدالله؟

«بيع هستيري» يقود البورصة لخسارة 9 مليارات جنيه

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

المفكر المغربى أحمد عصيد: التيار الإخوانى المدعوم من قطر وتركيا أثبت فشله.. وأردوغان مصاب بموجة جنون

منوعات

مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر.. مرتبات أكتوبر 2020

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020

ألمانيا: أغلب حالات عدوى كورونا تحدث في المنازل

التشيك تفرض قيودًا جديدة لمكافحة كورونا

أيام زمان

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

مقالات الرأي
خالد عكاشة
أذربيجان وإسرائيل وبينهم روسيا .. عن علاقات موثقة في المخابرات الأمريكية
مدحت بشاى
الفن هو «أنا» والعلم هو «نحن»
جلال حمام
السابح وحده فى بحر الظلمات
صفوت البياضي
حروب الجيل الرابع تهدد العالم
المزيد

الثقافة

ماذا خسر العرب بإقصاء الفلسفة؟..حسن حماد يجيب فى كتابه الجديد

ثقافة الشرقية تناقش دور الثقافة في التنمية الشاملة

«العربية للمسرح» و«أليكسو» يجددان التعاون لتجاوز تداعيات كورونا

«فراشات رانيا الحكيم».. حين يقتنص الفن التأثيرات الخفية