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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتشال جثة شاب من مياه ترعة الإسماعيلية في القليوبية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:46 م
انتشال جثة شاب
انتشال جثة شاب
كتب صلاح حسنى
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تمكنت شرطة المسطحات بمحافظة القليوبية من انتشال جثة غريق من مياه ترعة الإسماعيلية في شبرا الخيمة، وتم نقلها إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقي المقدم أحمد سالم، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بلاغا بوجود جثة طافية على مياه ترعة الإسماعيلية بالقرب من كوبري مسطرد دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لشخص طوله 170 سم، يرتدى ملابسه كاملة عبارة عن قميص أسود وبنطلون جينز أحمر وحافي القدمين، ولا توجد به أى إصابات ظاهرية، ولم يتم العثور معه على أي متعلقات تدل على شخصيته.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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