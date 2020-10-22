وزيرة البيئة: علاقة وثيقة بين البيئة وانتشار الأمراض خاصة الأوبئة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هناك علاقة وثيقة بين البيئة وانتشار الأمراض وخاصة الأوبئة.وأضافت فؤاد، خلال ندوة الإعلام البيئي بالمجلس الأعلى للإعلام، أن 60% من الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان سببها الخلل البيئي، وتأكدنا من أن الطبيعة لا تحتاج إلينا، ولكن نحن من نحتاج إليها، وعندما نتعامل معها بشكل خاطئ ترد علينا سريعًا، مستطردة: "نحن من ندفع ثمن الممارسات الخاطئة التي نقترفها بحق البيئة".وتابعت: "وقت جائحة كورونا عملنا على خطة محددة للتعامل مع الأزمة، ومن بنودها تنظيم إدارة المخلفات البلدية، باختلاف أنواعها وخاصة الطبية، ومواجهة تلوث الهواء خاصة مع دوره في زيادة المرض".وأكدت: "نجحنا في مواجهة المخلفات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووضعنا آلية جديدة آمنة للتعامل مع المخلفات، وأيضا سيطرنا على أسباب تلوث الهواء".وأشارت: "حرصنا على منع إعادة استخدام الأدوات الطبية، ومنها الكمامات بالتعاون مع وزارة الصحة".وبدأت منذ قليل فعاليات ندوة الإعلام البيئي بالمجلس الأعلى للإعلام، بحضور وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد.يحضر الجلسة الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وعدد من أعضاء المجلس، كما يحضر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور، وخالد صلاح، رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع، وأحمد الطاهري، رئيس تحرير روزاليوسف.وتناقش الجلسة دور الإعلام البيئي وأهميته المجتمعية، وتنقسم محاور الجلسة إلى التعريف بالإعلام البيئي وأهميته وأهدافه، بجانب تأهيل الإعلاميين على العمل في مجال الإعلام البيئي، كما تتطرق إلى محددات ومعايير الإعلام البيئي والعقبات التي تواجهه ومتطلباته.وتهدف الجلسة النقاشية إلى التوصل لتوصيات محددة تكون نواة لأسلوب وشكل جديد فى التعامل المستقبلي مع قضايا البيئة في الإعلام، وتكون انطلاقة لشكل إعلامى جديد يهتم بقضايا البيئة، ويبدأ في تقديم حلول ويشارك كونه شريكًا فى المسئولية.