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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استمرار انخفاض الليرة التركية رغم الدعم القطري

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:33 م
الليرة التركية
الليرة التركية
منار أحمد
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سجلت الليرة التركية، اليوم الخميس، انخفاضًا جديدًا أمام اليورو، حيث سجلت 9.40 ليرة، في التعاملات الصباحية، وهو رقم لم يسجله من قبل، وذلك على الرغم من الدعم القطري.

وتواصل الليرة التركية طريقها نحو الهاوية أمام العملات الأجنبية، حيث سجل الدولار 7.95 ليرة، رغم سياسات البنك المركزي التركي التي رفعت الفائدة، في محاولة للحد من ارتفاع نسبة التضخم.

كان الدولار قد بدأ معاملاته الصباحية بتسجيل 7.72 ليرة، إلا أنه عاد ليحقق ارتفاعًا على حساب الليرة بقيمة 0.23 ليرة، على الرغم من أموال قطر التي تضخها في الاستثمارات التركية.

وعلى مدار الأسبوع، كان الهدوء يسود الأسواق المصرفية التركية، لتسجل انخفاضًا أو ارتفاعًا طفيفًا في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية.

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