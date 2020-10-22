صفقة طائرات.. تفاصيل زيارة وزير الجيش الإسرائيلي إلى أمريكا

يصل بيني جانتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، اليوم الخميس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة قصيرة هامة، تستمر لمدة 48 ساعة، يلتقي خلالها مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي، داخل مبنى البنتاجون.وتأتي زيارة جانتس إلى واشنطن لمناقشة العديد من القضايا الأمنية والملفات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى إتمام صفقة عسكرية تتعلق بسلاح الجو لدى جيش الاحتلال، رغم الأزمة الاقتصادية التي تعانيها تل أبيب جراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ شهر فبراير الماضي.وقال جانتس: "أتوجه في مهمة أمنية هامة إلى الولايات المتحدة الأمريكية رغم ظروف كورونا، والتقي إسبير من أجل حماية وتحصين إسرائيل لسنوات مقبلة، فلقد رأينا النفق الذي حييدناه عتلى الحدود مع قطاع غزة، وسنواصل حماية إسرائيل سواء عسكريا أو ضد كورونا"، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.