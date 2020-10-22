9 وفيات و889 إصابة بكورونا في الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس، تسجيل 9 حالات وفاة، و889 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 730 حالة، وعدد المصابين إلى 119 ألفا و420 حالة.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفي - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبتت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 126 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 8045 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 857 ألفا و707 مسحات.وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 7 حالات وفاة، و813 اصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.