وزير الدفاع العراقي: نحن بلد قوي عكس ما تصوره بعض قنوات الإعلام

أكد وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، اليوم الخميس، أنه "بإمكان أي شخص الآن الذهاب إلى العراق، والتنقل ليلًا ونهارًا في جميع أنحائه وبأمان كبير، عكس ما تصوره للعالم بعض قنوات الإعلام".وذكرت وزارة الدفاع العراقية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا): "أن الوزير خلال مرافقته رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عقد مؤتمرًا موسعًا عبر تقنية الفيديو في معهد روسي RUSI المعهد الملكي للدراسات الخاص بالدراسات الاستراتيجية والدولية والأمنية في لندن، برفقة وزير الخارجية العراقي مع العديد من الباحثين من مختلف أنحاء المملكة المتحدة والعالم".وقدم وزير الدفاع، بداية المؤتمر، شرحًا موجزًا عن الموقف الأمني في العراق ومنطقة الشرق الأوسط، مبينًا أنه: "بالرغم من المشاكل التي يمر بها العراق إلا أنه بلد قوي يمتلك إمكانيات ومؤهلات كبيرة، ويمكن لأي شخص الآن الذهاب إلى العراق والتنقل ليلًا ونهارًا في جميع أنحائه وبأمان كبير، عكس ما تصوره للعالم بعض قنوات الإعلام".كما أكد الوزير أن الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ مهامها وصولًا إلى تحقيق الانتخابات في العام القادم.