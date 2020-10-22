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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

جلسة بالغردقة لتقييم الأثر البيئي لـ«مزرعة تنكات البترول» في رأس شقير

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:21 م
جلسة بالغردقة لتقييم
جلسة بالغردقة لتقييم الأثر البيئي
علي عواد
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نظمت الهيئة المصرية العامة للبترول، اليوم الخميس، بأحد فنادق الغردقة، جلسة تشاورية مجتمعية لدراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع إنشاء وتشغيل وحدة مزرعة تنكات تخزين البترول الخام بمنطقة رأس شقير بالبحر الأحمر، بمشاركة الدكتور أبوالحجاج نصير، رئيس جهاز شؤون البيئة بالبحر الأحمر، وحسين فراج، رئيس جمعية شئون البيئة في رأس غارب، وعدد من شركات البترول، ومواطني البحر الأحمر.

وتم خلال الجلسة شرح لأهداف المشروع، وأهمها أنه يأتي استجابة للطلب المتزايد على تخزين النفط الخام في مصر، تعتزم الهيئة المصرية العامة للبترول، بناء مجمعات مستودعات لتخزين النفط الخام في 4 مواقع مختلفة في مصر، أحدهما في منطقة رأس شقير بالبحر الأحمر.

ويتكون المشروع من 6 تنكات تخزين مع خطوط الأنابيب والمرافق المرتبطة بها، ويبلغ قطر كل تنك 110 أمتار، وارتفاعه 21.83 متر وسعة تخزينية 1.1 مليون برميل، وسيتم استخدام موقع شركة "جابكو" برأس شقير لإقامة هذه المستودعات.

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