الأب بولس جرس يترأس اجتماع مجلس كنائس مصر

ترأس الأب بولس جرس، الأمين العام لمجلس كنائس مصر خلال الأسبوع الجاري، فعاليات اجتماع المجلس، وذلك بدير الشهيد العظيم مار جرجس للروم الأرثوذكس بمصر القديمة.شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية وجميع أعضاء المجلس، وذلك في جو يسوده المودة والمحبة والاحترام.وحضر اللقاء ممثلًا عن طائفة الروم الأرثوذكس الأرشمندريت دمسكينوس، والقس بيشوي حلمي ممثلًا عن الأرثوذكس، والأب رفعت فتحي ممثلًا عن الإنجيلية.