وكيل الأزهر يتفقد معاهد الشرقية ويشدد على إجراءات مواجهة كورونا

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، معهدي الصفوة النموذجي الابتدائي والإعدادي الثانوي، ومعهد الزقازيق الإعدادي الثانوي بمنطقة الشرقية الأزهرية، وذلك لمتابعة سير الدراسة وانتظامها، والتأكد من قيام المعاهد الأزهرية باتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد لحماية الطلاب والمعلمين.واستمع وكيل الأزهر لآراء الطلاب والمعلمين، كما ناقش معهم الاقتراحات الخاصة بانتظام الدراسة وكيفية استفادة الطالب والمعلم معًا من اليوم الدراسي على أكمل وجه، مشيرًا إلى توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة توفير كافة مقومات العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية، التي تعد النواة الحقيقية لإعداد أجيال تحمل رسالة الأزهر، وتنقلها بوسطيتها واعتدالها وسماحتها لكل المسلمين في بقاع الأرض.ووجه الدكتور الضويني، العاملين بالمعاهد الأزهرية بضرورة تحقيق الالتزام والعمل على توجيه الطلاب تعليميا وفكريا، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية لحماية الطلاب والعاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية، مشددا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا مستمرًا للزيارات الميدانية لمتابعة الدراسة، فضلًا عن تسيير قوافل متابعة بصفة دورية لكافة مناطق الجمهورية بداية من، اليوم، وذلك لرصد المشاكل الطارئة التي قد تواجه العملية التعليمية، ووضع الحلول الفورية لها.