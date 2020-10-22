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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مسافرون» تطلق جولات «بلدنا الحلوة» لتنشيط السياحة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:26 م
الدكتور عاطف عبد
الدكتور عاطف عبد اللطيف
فاتن غلاب
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أعلن الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، استغلال فترة شبه التوقف الحالية في السياحة نتيجة لأزمة كورونا والقيام بجولات سياحية لإعادة تسليط الضوء على الأماكن السياحية والتاريخية والأثرية من جديد، لجذب مزيد من السياحة الخارجية والداخلية إلى هذه الأماكن.

وأوضح عاطف عبد اللطيف، في تصريحات له اليوم، أنه سيبدأ جولاته السياحية الجديدة لتنشيط السياحة بعنوان "بلدنا الحلوة"، وهي عبارة عن سلسلة فقرات داخل برنامجه "عالم بلا حدود" المذاع بقناة "الحدث اليوم"، يتم فيها تسليط الضوء على المتاحف والقصور التاريخية والأماكن السياحية والمحميات الطبيعية بمختلف المحافظات والشواطئ السياحية مع إعطاء معلومات خفيفة عن هذه الأماكن لتشويق المصريين والأجانب لزيارتها.

وأوضح أن هذا التوجه يأتي استكمالا لما قدمه عبر سنوات عدة من خلال برنامجه مسافرون الذي طاف به مصر ودول العالم لتسليط الضوء على الأماكن السياحية والتراثية حول العالم ولكن هذه المرة سيتم التركيز على معالم مصر المختلفة في جميع المحافظات في شكل حواري داخل المعالم السياحية بينه وبين الفنانة المعروفة أسما المهدي لما تتمتع به من متابعة قوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وحبها الكبير للسياحة والمعالم السياحية في مصر ولها تجارب متميزة في عالم الإعلانات والدعايا.

وأشار عبد اللطيف إلى أنه لديه تصور لإعداد مواد مصورة ونشرها على وسائل السوشيال ميديا العالمية بمختلف بلدان العالم بلغات مختلفة كمساهمة مجتمعية منه لتسليط الضوء على معالمنا السياحية وجذب السياحة الخارجية لمصر فور عودة الحياة إلى طبيعتها وانتهاء أزمة كورونا.

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