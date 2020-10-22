عرض مسرحية «آثار جانبية» على MBC مصر.. غدًا

تعرض قناة "MBC مصر"، غدًا "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "آثار جانبية".تدور أحداث مسرحية "آثار جانبية"، حول الصراع والتنافس بين عائلتين في إحدى القرى حول أحقية كل عائلة في فرض زعامتها وملكيتها للأضرحة الشهيرة بها، وتناقش هذه الظواهر بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.تُعرض مسرحية "آثار جانبية" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعة 23 أكتوبر 2020 الساعة 8:00 مساءً.